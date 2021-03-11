Rasic, VakıfBank'ta 2 bin 300 sayı barajını geçti
CEV Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 9'uncu kez yarı finale yükselen VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nda 2014-2015 sezonundan bu yana forma giyen Milena Rasic, sarı-siyahlı formayla 2 bin 300 sayı barajını aştı.
MİLANA RASİC: GEÇTİĞİM SAYI BARAJI GERÇEKTEN ÇOK YÜKSEK, BU KADAR OLDUĞUNU BİLMİYORDUM
VakıfBank formasıyla 2 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 2 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi, 3 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşayan Milena Rasic, "Geçtiğim sayı barajı gerçekten çok yüksek, bu kadar olduğunu açıkçası bilmiyordum. 7 yıldır buradayım ve VakıfBank formasıyla çok maça çıktım. Bu sayı barajını da bu şekilde geçtim. Bundan dolayı çok mutluyum" diye konuştu.
- Ksek
Kaynak: Demirören Haber Ajansı