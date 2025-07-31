Rashica neden yok, sakat mı, cezalı mı (Shakhtar Donetsk Beşiktaş)?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu ikinci maçı için Shakhtar Donetsk deplasmanına çıktı. Peki, Rashica kadroda neden yer almıyor? Acaba sakatlık mı yaşıyor, yoksa cezası mı bulunuyor?

MAÇIN TARİHİ VE YAYIN DETAYLARI

Shakhtar Donetsk ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşma, Polonya'nın Krakow kentinde bulunan Reymana Stadyumu'nda gerçekleşecek. Kritik mücadele saat 21.00'de başlayacak ve HT Spor ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

İLK MAÇIN SONUCU

Temsilcimiz Beşiktaş, İstanbul'da oynanan ilk mücadelede rakibi Shakhtar Donetsk'e 4-2 mağlup olmuştu. Bu nedenle rövanş maçı büyük bir önem taşıyor.

İLK 11'LER AÇIKLANDI

Zorlu mücadele öncesinde iki takımın sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu. Beşiktaş sahaya şu isimlerle çıkıyor:

Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Emirhan Topçu, Demir Ege, Kartal, Rafa Silva, Joao Mario, Muçi, Abraham.

RASHICA NEDEN KADRODA YOK?

Beşiktaşlı taraftarların sahada görmeyi beklediği isimlerden biri olan Rashica, bu kez ilk 11'de yer almıyor. Teknik heyet tarafından yedek kulübesinde bekletilecek.