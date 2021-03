RARI Coin nedir? Güncel Rarible (RARI) Coin yorum ve grafiği

Rarible bugünkü fiyatı ₺248,38 TRY, 24 saatlik işlem hacmi ₺58.479.659 TRY. Anlık CoinMarketCap sıralaması #627, piyasa değeri ₺212.443.036 TRY. Dolaşımdaki arz 855.330 RARI coin ve azami seviye arzı. arz mevcut değil.

RARI COİN NEDİR?



Rarible, protokolle aktif olarak etkileşime giren kullanıcıları güçlendirmek için RARI belirtecini kullanan, yaratıcı merkezli bir NFT pazar yeri ve yayınlama platformudur.

Rarible platformundaki kullanıcılar, sanat eserleri, oyun öğeleri ve daha fazlası gibi benzersiz dijital öğeler için kolayca değiştirilebilir olmayan jetonlar ( NFT'ler ) oluşturabilir. Platform, kullanıcılara sorunsuz ve kolay bir kullanıcı deneyimi oluşturmak için farklı kategoriler kullanılarak filtrelenen ve sıralanan tam özellikli bir pazar sunar.

Rarible pazarında herkes NFT oluşturabilir ve gönderebilir. RARI belirteci, aktif kullanıcıları ödüllendirmek ve protokolün yönetimine katılmak için kullanıldığı için platformun temel direğidir.

Rarible'ın Kurucuları Kimlerdir?

Rarible ekibi Moskova'da bulunuyor ve 2020'nin başlarında Alexei Falin ve Alexander Salnikov tarafından ortaklaşa kuruldu.

Alexei Falin, Rarible'ın CEO'su ve aynı zamanda çıkartma konusunda uzmanlaşmış bir bilgisayar yazılımı şirketi olan Sticker.Place'in kurucu ortağıdır. Falin, Güney Kaliforniya Üniversitesi ve Moskova'daki Yüksek Ekonomi Okulu'ndan mezun oldu.

Alexander Salnikov, Zenome'un kurucu ortağı ve bankasızlara araçlar sağlayan blockchain tabanlı bir proje olan Humaniq'in ICO Direktörü idi. Salnikov geçmişte beşten fazla başarılı şirket kurmuştur ve bir ürün yöneticisi olarak geniş deneyime sahiptir. Artık Rarible'ın ürün sorumlusu olarak çalışıyor.

Resmi Rarible LinkedIn sayfasına göre, Rarible ekibinin tamamı, çoğu sanatçı olan neredeyse bir düzine çalışandan oluşuyor.

Rarible Bulunanı Benzersiz Yapan Nedir?

Rarible üzerinden dijital koleksiyon ve sanat için sadece bir pazar olmaktan öteye niyetinde blockchain teknoloji . Platform, NFT'lerle çok az deneyimi olan veya hiç deneyimi olmayanlar için erişilebilir olmasını sağlayan son derece basit bir işlemle NFT'ler oluşturmak veya "üretmek" için kullanılır.

Bu, sanatçıların ve yaratıcıların dijital ürünlerini giriş engelleri olmadan oluşturmalarına ve satmalarına olanak tanırken, blok zinciri teknolojisinin sağladığı güvenlikten yararlanmaya devam ediyor.

Rarible platformu ve protokolü, yönetişim tekliflerine oy vermekle görevli RARI sahipleri tarafından yönetilen özerk bir ekosistemdir. Zamanla, Rarible tamamen ademi merkeziyetçi bir özerk organizasyon (DAO) yapısına geçmeyi planlıyor .

NFT ekosisteminin tamamı hala oldukça yenidir, ancak Rarible, platformun büyümesini hızlandıracak diğer iş stratejilerine ek olarak, kullanıcılar için ilk darphane işlemini (NFT oluşturma işlemi) sübvanse etmek için zaten gelirin bir kısmını kullanmayı hedefliyor.

Rarible protokolü, fikri mülkiyet pazarının karşılaştığı zorlu lisanslama ve evrak gereksinimleri gibi sınırlamalara bir çözümdür. Bunun yerine NFT'ler, sadece birkaç tıklama ile herkesin kullanabileceği, kolayca erişilebilen bir alternatifi temsil eder.

Dolaşımda Kaç Rarible (RARI) Coin Vardır?

Toplam RARI arzı 25.000.000 ile sınırlandırılmıştır ve mevcut dolaşımdaki arzı kullanıcı katılımına bağlıdır. Kasım 2020 itibariyle, 850.000'in biraz üzerinde RARI dolaşımda.

RARI belirteçlerinin çoğu (% 60), Rarible pazarındaki alıcılar ve satıcılar için ayrılmıştır. Her Pazar 75.000 jeton, yaratıcılara ve koleksiyonculara dağıtılır (her biri% 50). Bu, pazarın lansmanından sonra en az 200 hafta boyunca geçerli olacaktır. Nadir terimler bu süreci "piyasa likidite madenciliği"

Ek olarak, toplam arzın% 10'luk bir airdrop, NFT sahipleri (% 8) ve diğer Nadir kullanıcılar (% 2) arasında dağıtılır. Rarible tokenlerinin kalan% 30'u, yatırımcılara ve Rarible ekibine kademeli olarak dağıtılacak.

RARI belirtecinin tüm belirteçleri, Medium'daki resmi Rarible tanıtım yazısında görüntülenebilir.

Rarible Ağ Nasıl Güvende Tutulur?

Rarible, Ethereum ağı üzerine inşa edilmiş bir platformdur . Yerel yönetişim belirteci RARI, ERC-20 belirteç standardı üzerine inşa edilmiştir . Platformda oluşturulan jetonlar, ERC-721 değiştirilemez standart kullanılarak basıldı ve Rarible protokolü tarafından güvence altına alındı.

Hem ERC-20 hem de ERC-721 tokenleri, Ethereum ana ağı üzerinde işlem görür ve güvence altına alınır. Bu bir çalışma kanıtı (POW) ve işlemlerin güvenli olmasını sağlamak için merkezi olmayan bir düğüm ve madenciler ağı kullanan yakında hisse kanıtı (POS) blok zinciridir.

Ethereum blok zincirinin şeffaflığı, Rarible piyasasında işlem gören NFT'lerin benzersizliğini onaylamak ve garanti etmek için kullanılabilir - yaratıcıların ve koleksiyoncuların tokenlerinin gerçekten nadir olduğundan emin olmalarını sağlar.

Rarible'ı (RARI) Nereden Satın Alabilirsiniz?

RARI şu anda MXC, Hotbit ve Poloniex dahil olmak üzere birkaç orta seviye borsada ve Uniswap , Mooniswap ve Balancer gibi popüler merkezi olmayan borsalarda işlem görmeye hazır durumda. RARI için en popüler ticaret çiftleri arasında RARI/ WETH, RARI/ USDT ve RARI/ ETH bulunur.