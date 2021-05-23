RARE Esports Magnitude'yi analist pozisyonuna çekti!
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RARE Esports Magnitude'yi analist pozisyonuna çekti!

RARE Esports Magnitude'yi analist pozisyonuna çekti!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Magnitude artık Analist!

Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından biri olan RARE Esports Magnitude'yi analist pozisyonuna çektiğini açıkladı. Organizasyon duyuruyu sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Organizasyon duyuru paylaşımında şu açıklamayı ekledi:

Oyuncumuz Kadir 'Magnitude' Coşkun ile karşılıklı anlaşarak, Analist olarak devam etme kararı aldık. Kendisine özverili çalışma ve disiplininden dolayı güvenimiz tam.

Daha önce as takımda oyuncu olarak bulunan Kadir Coşkun devam eden süreçte "Analist" olarak görev alacak. Organizasyonun paylaşımına gelen yorumlar ise oyuncuyu teşvik edici. Taraftarlar memnun olup olmadıklarını belirtmemekle birlikte başarılı oyuncuya hayırlı olmasını diledi.

Playerbros ekibi olarak öncelikle bu durumun hayırlı olmasını diliyor, Kadir "Magnitude" Coşkun'a gelecek kariyerinde başarılar diliyoruz.

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Kaynak: Playerbros

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