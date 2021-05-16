RARE Esports Kadın Valorant takımı oyuncularını duyurdu!
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RARE Esports Kadın Valorant takımı oyuncularını duyurdu!

RARE Esports Kadın Valorant takımı oyuncularını duyurdu!
Playerbros - Haberler | Gamegar

RARE Esports'dan Kadın Valorant takımına 4 yeni transfer!

Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından biri olan RARE Esports Kadın Valorant takım oyuncularını duyurdu. RARE Esports duyuruyu sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla taraftarlarına duyurdu.

Organizasyon Kadın Valorant kadrosuna üç yeni oyuncu transfer ettiğini açıkladı. Organizasyon kadrosuna Enise KILDIR, Gökçe KAYA, Zeynep KALKAN ve Tuana GÖKNUR'u bünyesine kattı. Takımın taraftarları ise bu transferlerden gayet memnun gözüküyor. Taraftarlara ek olarak ülkemiz espor sistemine kadınların da kazandırılması gerçekten takdir edilesi bir durum. Umuyoruz ki ülkemizin diğer takımları da bu tarz işlere yakın sürede imza atar.

Playerbros ekibi olarak RARE Esports'u ve transfer olan kadın oyuncuları tebrik ediyor, gelecek kariyerlerinde her iki tarafa da başarılar diliyoruz.

Kaynak: Playerbros

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