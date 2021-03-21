Rare Esports kadın Valorant kadrosunu duyurdu!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Rare Esports kadın Valorant kadrosunu duyurdu!

21.03.2021 10:19 | Son Güncelleme: 21.03.2021 10:23
Rare Esports kadın Valorant kadrosunu duyurdu!

RAREespor kadın Valorant kadrosunu duyurdu!

RARE Esports, Valorant Kadınlar Kadrosu kuracağını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından Rare Esports resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlar ile kadın Valorant takımı kadrosunu takipçilerine duyurdu.

Rare Esports Kadın Valorant Kadrosu

"Fragıle"

"Lonseıtu"

"Pınkybuble"

"Ventrıa"

"Mınthe"

Ülkemizde gün geçtikçe kadın Valorant takımları kurulmaya devam ediyor. Rare Esports'ta bu kervana katılan takımlardan biri oldu. Çok yakında sadece kadın Valorant takımlarının olduğu turnuvalar görebiliriz. Yeni kurulan Rare ekibine ve tüm kadın Valorant takımlarına başarılar dileriz.

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ziya Selçuk Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli
Magazin Guy Ritchie Demet Akalın Rasim Öztekin İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Mesut Özil Caner Erkin Sergen Yalçın Fernando Muslera
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Antalya Esenyurt
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Rare Esports kadın Valorant kadrosunu duyurdu! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 10:25:31. #1.15#
title