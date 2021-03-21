Rare Esports kadın Valorant kadrosunu duyurdu!

RARE Esports, Valorant Kadınlar Kadrosu kuracağını açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından Rare Esports resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlar ile kadın Valorant takımı kadrosunu takipçilerine duyurdu.

Rare Esports Kadın Valorant Kadrosu

"Fragıle"

"Lonseıtu"

"Pınkybuble"

"Ventrıa"

"Mınthe"

Ülkemizde gün geçtikçe kadın Valorant takımları kurulmaya devam ediyor. Rare Esports'ta bu kervana katılan takımlardan biri oldu. Çok yakında sadece kadın Valorant takımlarının olduğu turnuvalar görebiliriz. Yeni kurulan Rare ekibine ve tüm kadın Valorant takımlarına başarılar dileriz.

Kaynak: Playerbros