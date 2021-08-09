RARE Esports hatex ile anlaştı!

RARE Esports, yeni transferini duyurdu!

VALORANT ile espor sahnesine giriş yapan başarılı espor organizasyonu RARE Esports hatex ile anlaştı.

RARE Esports, kadrosuna kattığı başarılı oyuncu Cüneyd "Hatex" Baş ile anlaştığını sosyal medya kanalları üzerinden paylaştığı video ile duyurdu.

Organizasyon, duyuru videosunda "Galakticos'tan aramıza Cüneyd "Hatex" Baş katılıyor. Bu clutchlar çok can yakacak Rare Ailesine hoş geldin Hatex! Bu süreçte emeği geçen ekibine, 'a ve 'e sonsuz teşekkürler. " açıklamasına yer verdi.

Playerbros ekibi olarak bu transferin her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyor, Cüneyd "Hatex" Baş'a yeni organizasyonunda başarılar diliyoruz!

Bu haber ilginizi çekebilir:

Kaynak: Playerbros