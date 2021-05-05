Rare Esports çekilişi başladı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rare Esports çekilişi başladı!

Rare Esports çekilişi başladı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

RARE Esports büyük bir çekilişle karşınızda.

Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından biri olan Rare Esports çekilişi başladı. Organizasyon çekiliş paylaşımını Twitter hesabı üzerinden takipçilerine paylaştı.

Organizasyonun çekilişte vereceği ürünler ise "3 adet RARE Esports Forma ve 2 adet RARE Esports Hoodie" olarak belirlendi. Çekilişe katılma şartları ise oldukça basit. Hadi çekilişe katılım şartlarına birlikte göz atalım.

RARE Esports hesabında paylaşılan çekiliş paylaşımını RT'lemek.

RARE Esports Twitter hesabını takip etmek

Çekilişin son katılım tarihi ise 12 Mayıs 19.00. Çekilişin sonuçları ise takımın hesabından canlı olarak yayınlanacak. Eğer siz de çekilişe katılmak istiyorsanız tıklayarak hızlıca takımın paylaştığı gönderiye gidebilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

Akıma uyarak gençlik fotoğrafını paylaşan İlber Ortaylı, Twitter'ı kasıp kavurdu
Akıma uyarak gençlik fotoğrafını paylaşan İlber Ortaylı, Twitter'ı kasıp kavurdu
Bakan Ziya Selçuk sosyal medyadaki akıma katıldı, paylaştığı fotoğraf olay oldu
Bakan Ziya Selçuk sosyal medyadaki akıma katıldı, paylaştığı fotoğraf olay oldu
Akıma uyup gençlik halini paylaşan Haluk Levent'i görenler Yılmaz Morgül'e benzetti
Akıma uyup gençlik halini paylaşan Haluk Levent'i görenler Yılmaz Morgül'e benzetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Şentop Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Ebru Yaşar Burak Sergen Seren Serengil
Spor Diego Salih Uçan Burak Yılmaz Gökhan Gönül Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Rare Esports çekilişi başladı! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 13:41:59. #1.15#

title