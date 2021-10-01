Raporu geçerli sayılmayıp, sözleşmesi feshedilen uzman çavuş hukuk mücadelesini kazandı

KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de sözleşmeli piyade uzman çavuş olarak görev yapan S.K.'nin (24), 3 günlük izindeyken özel hastaneden aldığı 10 günlük istirahat raporu iddiaya göre kabul edilmedi. Bu süreçte 'firar' ettiği gerekçesiyle sözleşmesi feshedilen S.K. avukatı aracılığıyla başlattığı hukuk mücadelesini kazandı. Kayseri 1'inci İdare Mahkemesi, S.K.'nin sağlık kuruluşunca belgelenmiş biçimde istirahatli olduğu ve söz konusu raporların gerçeğe aykırı düzenlendiği yönünde tespit bulunmadığı, bu nedenle de mazeretsiz olarak göreve gelmediğinden bahsedilemeyeceği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline ve yeniden mesleğe dönmesine karar verdi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kayseri 1'inci Komando Tugayı'nda görev yapan sözleşmeli piyade uzman çavuş S.K, 25 Ağustos 2020 tarihinde 3 gün izne çıktı. S.K, izindeyken bel ağrısı sebebiyle Şanlıurfa'da bir polikliniğe başvurdu. Yapılan tetkiklerin ardından S.K.'ye 10 günlük istirahat uygun görülerek rapor verildi. S.K., özel poliklinikten aldığı raporu bağlı bulunduğu bölüğe ulaştırırdı. Ancak, ididaya göre, bölük komutanı, raporun devlet hastanesinden alınmadığı ve S.K.'nin 3 günlük iznin bitiminde birliğine katılmadığı gerekçesiyle işlem başlattı. S.K.'nin raporlu olduğu dönemde, firar ettiği gerekçesiyle sözleşmesi feshedildi. İddiaya göre S.K'ye fesih işlemine dair herhangi bir tebligat ulaşmazken, savunması da alınmadı.