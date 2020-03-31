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Raporda 'bulaşıcı hastalık' yazınca defnedilemeyen cenaze hastaneye teslim edildi

ADANA'da kalp rahatsızlığı nedeniyle ambulansla götürüldüğü özel hastanede hayatını kaybeden Yasin İregöl'ün (57) ölüm raporuna, ölüm nedeni 'Bulaşıcı hastalık (Doğal ölüm)' olarak yazıldı.

31.03.2020 10:05 | Son Güncelleme: 31.03.2020 10:05
Raporda 'bulaşıcı hastalık' yazınca defnedilemeyen cenaze hastaneye teslim edildi

ADANA'da kalp rahatsızlığı nedeniyle ambulansla götürüldüğü özel hastanede hayatını kaybeden Yasin İregöl'ün (57) ölüm raporuna, ölüm nedeni 'Bulaşıcı hastalık (Doğal ölüm)' olarak yazıldı. Yakınları tarafından sırasıyla Buruk, Asri ve Kabasakal mezarlıklarına götürülerek toprağa verilmek istenilen cenezenin defnine, ölüm nedeni gerekçe gösterilerek, izni verilmedi. 2.5 saat boyunca cenaze arabasında dolaştırılan cenaze, toprağa verilecek mezarlık bulunamayınca hayatını kaybettiği hastaneye geri götürüldü. Ancak hastane de cenazeyi kabul etmedi. Yakınlarının tepkisi üzerine cenaze yeniden morga konuldu.

Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi'nde yaşayan, kalp ve diyabet hastası Yasin İregöl, iddiaya göre önceki gece kalp krizi geçirdi. İregöl, sürekli gittiği özel hastaneye götürüldü. Yoğun bakıma alınan 5 çocuk babası İregöl, hayatını kaybetti. Ölüm raporuna, ölüm nedeni 'Bulaşıcı hastalık (Doğal ölüm)' yazılan Yasin İregöl'ün cenazesi, yakınları tarafından son yolculuğuna uğurlanmak üzere teslim alındı. Aile, cenazeyi Buruk Mezarlığı'nda defnetmek istedi. Ancak görevliler, ölüm raporundaki 'Bulaşıcı hastalık' ifadesi nedeniyle define izin vermedi. Bunun üzerine İregöl, sırasıyla Asri ve Kabasakal mezarlıklarına götürüldü. 2 mezarlıktaki görevliler de aynı gerekçeyle defin için izin vermedi. Cenaze aracıyla yaklaşık 2, 5 saat gezdirilen Yasin İregöl'ün cenazesi, hayatını kaybettiği hastaneye gei götürüldü. Ancak hastane de cenazeyi morga kabul etmedi. Yakınları, hastane yönetimine tepki gösterdi. Bunun üzerine cenaze yeniden morga konuldu. Bu sırada İregöl'ün eşi fenalaşınca hastanede tedavi altına alındı.

'KİMSEYİ KARANTİNAYA ALMADILAR'Yasin İregöl'ün tedavi sürecinde yanında olan ağabeyi Nazım İregöl, yaşananları şöyle anlattı: "Gece rahatsızlandıktan sonra hastaneye geldik. Zaten daha önce açık kalp ameliyatı olmuştu, aynı hastanede de diyalize giriyordu. Nefes alamıyordu, terini sildim, ağzını yüzünü sildim. Tahlil yapmadan 'Bu virüstür' dediler. İçeri alıp, müdahale edeceklerini söylediler. Daha sonra 'Hakkın rahmetine kavuştu, gidebilirsiniz. Sabah cenazeyi alabilirsiniz' dediler. Eğer koronavirüs ise ben kardeşimin terini sildim, eşime, gelinime, çocuklarıma sarılıp ağladım. Bize hiçbir karantina yapılmadı. Sabah cenazeyi aldık, mezarlık mezarlık gezdik, cenazemizi defnedemedik. Raporda bulaşıcı hastalık yazıyor. Götürdüğümüz mezarlıklar, 'Karantina için ayrılan mezarlığa 08.00-12.00 arası defnedebileceğimizi söyledi ama koronavirüslü cenazeler normalde hastanelerden ailelere teslim edilmiyor. Eğer koronavirüsten öldüyse cenazeyi hiçbir önlem almadan niye bize verdiler? Eğer kalp krizi geçirip de öldüyse raporda neden bulaşıcı hastalık yazıyor? Kendi imkanlarımızla ailemize başka hastanede test yaptırdık ama negatif çıktı. Eğer cenaze korona yüzündense bizden 100 kişiye virüs bulaşmıştır."

Tepkiler üzerine cenaze, defin işlemleri netleşene kadar morga alındı.


Kaynak: DHA

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