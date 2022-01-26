Rapora göre Çin, Kanada'da yaygın casusluk ve manipülasyon kampanyası yürütüyor

Kanada resmi makamlarınca hazırlanan bir raporda Çin, ülkede yaygın casusluk ve manipülasyon kampanyası yapmakla suçlandı.

Global News'de yer alan habere göre rapor, Çin istihbaratının yurt dışındaki muhalifleri izleyen birimi olarak bilinen Denizaşırı Çin İşleri Ofisinin (OCAO) bir çalışanının Kanada'ya göç etmesine ilişkin davası sırasında ortaya çıktı.

Kanada Sınır Hizmetleri Ajansının (CBSA) Güvenlik Tarama Şubesi tarafından hazırlanan Mart 2020 tarihli raporda, Kanada'nın ülkedeki ve dünyadaki Çin casusluğu ve yabancı nüfuz faaliyetlerine ilişkin resmi değerlendirmesini içeriyor.

Mahkemeye delil olarak sunulan raporda söz konusu ofis, yurt dışındaki Çin muhaliflerine karşı "sistematik istihbarat toplama, ikna etme, etkileme ve manipülasyon kampanyası" yürütmekle suçlanıyor.

Raporda, "Bu, yurt dışındaki Çinli toplumun her düzeyde sindirilmesini içeriyor. Bu söz konusu toplumun davranışlarının yönetimi, teşvik edilmesi veya caydırıcı olmanın yanı sıra istihbarat toplama ve gözetleme faaliyetlerini içeriyor." ifadesi kullanıldı.

Hedefte yurt dışındaki Çin muhalifleri var

Raporda Çin'in hedef kitlesi olarak özellikle Tayvan yanlısı ve demokrasi aktivistleri, ayrıca Uygurlar ve Falun Gong (bir meditasyon tekniği) uygulayıcıları gösteriliyor.

Çin'in, "OCAO'nun yurt dışında yaşayan Çin vatandaşlarından sorumlu olduğu" iddiasına karşın raporda, OCAO'nun "casusluk yaptığı" ve "Kanada'da faaliyet gösterdiği biliniyor" değerlendirmesine yer verildi.

Raporda, "OCAO, deniz aşırı ülkelerdeki Çinli muhalifleri hedef alıp onların faaliyetleri hakkında istihbarat toplayarak, dünya çapındaki Çinli topluluklara ve diğer azınlıklara karşı gizli eylem ve zorlamalara katılıyor. OCAO, Çin Komünist Partisi'ne yönelik tehdit olarak tanımlanan kişileri baltalamak için çalışıyor. OCAO, deniz aşırı Çin iş, öğrenci, kültür, medya ve siyasi ağlarını organize ediyor ve izliyor." denildi.

"OCAO, Çin'in düşmanlarını belirler, diasporayı izler"

Raporda, "Casus sayısıyla ilgili tahminler farklılık gösterse de Çin, haklı olarak dünyanın en büyük, en şekilsiz, ama aynı zamanda en aktif istihbarat sektörüne sahip." ifadesine yer verildi.

Raporda, "rejimi eleştiren ya da iktidara meydan okuyan" yurt dışındaki grupların, Çin tarafından potansiyel tehdit olarak görüldüğü ve söz konusu ofisin de bu tehditleri ortadan kaldırılmakla meşgul olduğu belirtildi.

Ayrıca raporda, "Bu tehditleri azaltmak için Çin Komünist Partisi, neredeyse her ülkedeki temsilciliğinde OCAO birimi kurmaktadır. OCAO, Çin'in düşmanlarını belirler, diasporayı izler, organizasyonları manipüle eder ve gizli istihbarat toplamaya katılır. OCAO, rejime yönelik tehditlerin ortadan kaldırılmasına odaklanmıştır ve faaliyet gösterdiği ülkelerde bu tehditlerin altını oymaya çalışmaktadır." görüşü paylaşıldı.