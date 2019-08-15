Rapor: Türk ekonomisine güven geçen yıla göre arttı, kısa dönemdeki en büyük risk ABD yaptırımları

15.08.2019 11:48

Hollandalı yatırım bankası ABN Amro, Türk ekonomisinin geçen yıla oranla daha dayanıklı olduğu, ancak ekonomik toparlanmanın daha 'mütevazı' boyutlarda olacağı yorumunda bulundu.

ABN Amro'nun ekonomi uzmanı Nora Neuteboom kaleme aldığı raporda, Türkiye için kısa dönemde en önemli riskin Rusya'dan satın alınan S-400 füze sistemleri yüzünden ABD'nin olası yaptırımları olacağı yorumunu yaptı. Rapor, ayrıca AB'nin göçmen krizi yüzünden Kıbrıs'taki sondaj çalışmalarına rağmen Türkiye'ye karşı sert tavır alamayacağı değerlendirmesine yer veriyor. Euronews.com'da Görüntüle