Rapor: Süper Lig futbolcularının değeri 150 milyon euro azalacak
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Rapor: Süper Lig futbolcularının değeri 150 milyon euro azalacak

Rapor: Süper Lig futbolcularının değeri 150 milyon euro azalacak
06.05.2020 17:31 | Son Güncelleme: 06.05.2020 17:32

Uluslararası bir şirketin yaptığı araştırmaya göre, Şubat ayındaki toplam değeri 687 milyon euro olan Süper Lig futbolcularının sezon sonundaki değeri beşte bir oranında azalarak 536 milyon euroya düşecek.

Uluslararası bir şirketin yaptığı araştırmaya göre, Şubat ayındaki toplam değeri 687 milyon euro olan Süper Lig futbolcularının sezon sonundaki değeri beşte bir oranında azalarak 536 milyon euroya düşecek.Hollanda merkezli uluslararası finansal danışmanlık şirketi KPMG, Türkiye'deki Süper Lig dahil Avrupa'nın en büyük 10 ligindeki oyuncuların değerlerinin koronavirüs salgınından nasıl etkileneceğine dair raporunu yayımladı.

Yapılan araştırmaya göre, Şubat ayındaki toplam değeri 687 milyon euro olan Süper Lig futbolcularının sezon sonundaki değeri yüzde 21.9 azalarak 536 milyon euroya düşecek.

Rapor, TFF'nin salgın nedeniyle ara verilen ligleri 12 Haziran'da yeniden başlatma kararı almasından kısa süre önce kamuoyuyla paylaşıldı. Rapora göre, Süper Lig kalan maçlar oynanmadan iptal edilseydi, oyuncuların toplam değeri yüzde 29,4'lük düşüşle 485 milyon euroya inecekti.

KPMG raporunda, Süper Lig'in yanı sıra İngiltere, Almanya, İspanya, İtalya, Fransa, Belçika, Hollanda ve Portekiz liglerindeki futbolcuların değerleri masaya yatırıldı.

Oyuncuların toplam değerindeki düşüş, yüzde olarak karşılaştırıldığında, en büyük kaybı İngiltere ikinci liginin (Championship) ardından Süper Lig'in yaşayacağı öngörüldü. Rapora göre, bunda Türkiye'deki futbolcuların kalan kontrat sürelerinin diğer liglere kıyasla daha kısa olması etkili oldu. İncelenen 10 lig arasında en yüksek yaş ortalamasına Süper Lig'in sahip olmasının da bu duruma neden olduğu belirtildi. Raporda, yaş ortalaması 29,3 olan Süper Lig futbolcularının ortalama 1,3 yıllık kontratının kaldığı aktarıldı.

TFF Başkanı Nihat Özdemir bugün yaptığı açıklamada, bitime sekiz hafta kala ara verilen Süper Lig'deki maçların 26 Temmuz'a kadar tamamlanmasının planlandığını açıklamıştı.

DW/CÖ,HT

(c)


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