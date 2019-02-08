Rapor: Sigortacılık Sektöründe Büyüme, Teknoloji ve İnovasyonla Olacak

Danışmanlık ve denetim şirketi EY'nin "Sigortacılık Sektörü 2019 Görünümü Raporu"na göre; önümüzdeki yıl sektördeki büyüme, teknoloji ve inovasyonla olacak.

Sektörün global olarak 2020 yılına kadar yüzde 3.0 büyümesi bekleniyor.

Amerika, Asya-Pasifik ve Avrupa olmak üzere üç bölgeden sektör liderlerinin, stratejistlerin ve teknoloji uzmanlarının görüşlerini içeren raporda; önümüzdeki 12 ay için global sigortacılık sektöründe büyümenin durağan seyri sürdüreceği öngörülüyor.

Rapor sonuçlarına göre; hayat sigortası şirketleri düzenlemeler ile ilgili konular ve değişen müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak yeni ürün geliştirmede yetersiz kalınması nedenleriyle global olarak büyümede güçlük çekiyor.

Raporda; ürün değer önerisinin finansal refahı destekleyecek şekilde genişletilmesi, erişimin artırılması amacıyla InsurTech (sigorta teknolojisi) şirketleri ile işbirlikleri yapılması, yenilikçi bir bakış açısıyla ürün geliştirilmesi gerektiği vurgulanıyor.

Raporda; hayat dışı/mal-kaza sigortacılığı sektörünün kayda değer bir büyüme kaydettiği ancak global ekonomik yavaşlamanın devam edeceğine yönelik tahminlerin önümüzdeki dönemde sektörü etkileyebileceği belirtiliyor.

Önümüzdeki dönemde yapay zeka (AI) ve nesnelerin interneti (IoT) gibi ileri teknolojilerin kullanılması, artan müşteri beklentilerine adapte olunması, InsurTech şirketleri ile inovasyon ve pazar erişimi için ortaklık kurulması ve Asya-Pasifik bölgesinde sağlık ve siber gibi hızlı büyüyen niş segmentlerin keşfedilmesinin sektör için büyük fırsatlar sunacağı belirtiliyor.

EY Türkiye Finansal Hizmetler Sektör Lideri Damla Harman, sigortacılık sektörünün heyecan verici bir dönüşüm sürecinde olduğunu belirtti ve ekledi:

"Dünya genelinde sigorta şirketleri, dijitalleşme ile ortaya çıkan farklı büyüme fırsatlarından yararlanmak için iş modellerini dönüştürmeye her zamankinden daha fazla yatırım yapıyorlar. Dijital transformasyonun sektörde teknolojinin çok daha verimli ve sonuç odaklı kullanılmasını sağlayacağını, sektörün finansal refahı teşvik etme kabiliyetini güçlendireceğini ve çalışma kültürünü değiştireceğini öngörüyoruz." (Fotoğraflı) - İstanbul

Kaynak: DHA