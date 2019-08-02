Rapor: Senede 80 maça çıkan futbolcular risk altında, en az 4 hafta dinlenmeleri şart
Avrupa'nın önde gelen takımlarında top koşturan bazı futbolcuların milli maçlar da dahilolmak üzere birçok müsabakada forma giyerek yeterince dinlenemediği ve bu durumun sakatlanma riskini oldukça artırtığı kaydedildi. Rapora göre senede 80 maça çıkan futbolcular risk altında.
Avrupa'nın önde gelen takımlarında top koşturan bazı futbolcuların milli maçlar da dahil olmak üzere birçok müsabakada forma giymeleri nedeniyle yeterince dinlenemediği ve bu durumun sakatlanma riskini oldukça artırdığı kaydedildi.
Profesyonel Futbolcu Dernekleri Uluslararası Federasyonu'nun (FIFPRO) araştırmasına göre, dünya futbolunun önde gelen bazı oyuncuları lig, milli maçlar ve uluslararası turnuvalar dahil senede 80 resmi karşılaşmaya çıkarak, 100 bin kilometreden fazla uçak yolculuğu yapıyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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