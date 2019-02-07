Rapor: Robot Kuryelerle Birlikte Şehir Altyapıları da Değişecek

Uluslararası vergi, denetim ve danışmanlık firması KPMG'nin perakende sektörüyle ilgili hazırladığı "Otonom Teslimat" raporu, teknolojinin gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan robot kuryelerin sadece müşteri alışkanlıklarını değil, şehirlerin altyapısını da değiştireceğini ortaya koydu.

Raporda, otonom teslimat teknolojisinin, müşteri davranışlarında devrim niteliğinde değişiklikleri beraberinde getireceği vurgulanıyor. Müşteri davranışlarındaki ilk değişikliğin e-ticaret alanında görülmeye başladığı belirtilen raporda, mağazaya gitmek yerine online siparişi tercih eden tüketici sayısının mevcut düzeni sarsacak şekilde arttığına dikkat çekildi.

KPMG Türkiye Perakende ve Tüketici Ürünleri Sektör Lideri Emrah Akın, otonom teslimat araçlarının yollara çıkmasıyla bağlantılı ticaretin daha çok ön plana çıkacağını söyledi ve ekledi:

"Sürücüsüz araçlar sayesinde teslimatlar, şu ana kadar gördüğümüzden çok daha hızlı ve düşük maliyetli olacak. Müşteri talebinin daha net bir şekilde öngörülmesine imkan sunan teknolojiler ve bağlantılı tedarik zinciri, müşteri deneyimini şu anda hayal edilemeyecek ölçüde dönüştürecek ve daha geniş ürün seçeneğini beraberinde getirecek."

Rapora göre tüm bu gelişmeler, yalnızca perakende değil, otomotiv ve taşımacılık sektörlerini de etkileyecek. Otonom araçların hizmete sunulması, bakım, temizlik, yedek parça, sigorta ve lisans gibi pek çok alanda yeni işletmelere ihtiyaç yaratacak. Ayrıca yeni teslimat sisteminin devreye sokulması için şehirlerde kapsamlı altyapı değişiklikleri gerekecek.

Rapordan öne çıkan diğer satırbaşları şöyle:

İngiltere'de market siparişi de dahil e-ticaret siparişi ve teslimatı son 10 yılda 3 kat arttı.



Çin'de JD.com ve Alibaba gibi e-ticaret devleri otonom teslimat konusunda büyük yatırımlar yapıyor.



ABD'de e-ticaret son 10 yılda 2 katına çıktı, gelecek 5 yılda da en az 2 kat daha artacak.



E-ticaret, 2040 yılında ABD'de market ziyaretlerini yüzde 30 ila 50 oranında azaltacak.



ABD'deki AVM'lerin yüzde 20-25'i 2022 yılına kadar kapanacak.



Amazon ve Netflix, kargo teslimatı, internetten indirme ve online yayınların görünümünü değiştiriyor.



Kroger, Costco ve Walmart gibi önde gelen perakendeciler, yapay zeka ve akıllı antrepo gibi teknolojilere yatırım yapıyor. (Fotoğraflı) - İstanbul

Kaynak: DHA