Rapor: OHAL'in sona ermesinden bir yıl sonra Türkiye'de insan hakları ihlalleri devam ediyor

Rapor: OHAL'in sona ermesinden bir yıl sonra Türkiye'de insan hakları ihlalleri devam ediyor

Brüksel merkezli araştırma kuruluşu Barış ve Adalet Platformu tarafından yayımlanan son raporda, Türkiye'de olağanüstü hal (OHAL) sürecinin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen temel insan hakları ihlallerinin devam ettiği öne sürüldü

5.08.2019 06:36
Rapor: OHAL'in sona ermesinden bir yıl sonra Türkiye'de insan hakları ihlalleri devam ediyor

Brüksel merkezli araştırma kuruluşu Barış ve Adalet Platformu tarafından yayımlanan son raporda, Türkiye'de olağanüstü hal (OHAL) sürecinin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen temel insan hakları ihlallerinin devam ettiği öne sürüldü.

15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL ve sonrasını inceleyen rapor, insan hakları dernekleri ve Avrupa kurumları tarafından yayımlanan araştırmaların yanı sıra basında çıkan haberleri derledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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