Rapor: Marmara depreminin ekonomik kaybı bugünün parasıyla 200 milyar Türk lirası

16.08.2019 14:03

17 Ağustos 1999'daki Marmara depremi, bugünün parasıyla 200 milyar liralık ekonomik kayba neden oldu. Connected Business initiative (CBi) Türkiye Platformu tarafından hazırlanan KOBİ'lerde Dayanıklılık: Yeni Riskler, Yeni Öncelikler Raporu'na göre, depremde 30 binden fazla işletmenin zarar gördü.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle Kasım 2018'de kurulan CBi Türkiye Platformu, raporu depremin 20. yıl dönümünde kamuoyuyla paylaştı. Euronews.com'da Görüntüle