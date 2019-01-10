Rapor: Küresel Bankacılık Sektörü Organizasyonel Büyümeden Umutlu

KPMG'nin "Bankacılıkta Kurumsal Gelişim: Birleşme ve Satın Alma İşlemlerinin Yönü" raporuna göre, bankacılık kuruluşları, küresel mali krize rağmen, önümüzdeki 3 yıl içerisinde organizasyonel büyümeden umutlu.

KPMG Türkiye Finansal Hizmetler Sektör Lideri Sinem Cantürk, KPMG'nin hazırladığı raporun, birleşme ve satın alma uzmanları ile stratejistlere, bankaların hızla değişen işleyişe ayak uydurması konusunda yol göstermeyi amaçladığını belirtti ve ekledi:

"Günümüzde bankalar için ortak bir yol yok. Bankaların sektörlerinde ve farklı coğrafyalarda büyümeye hevesli olduğu kriz öncesi dönemin aksine, günümüzde her bankacılık kuruluşunun farklı bir DNA'sı, büyümeye karşı farklı ölçüde bir ilgisi var."

Rapora göre, bankalarının büyük bölümü, organik büyümeyi, büyüme stratejilerinin ana gücü olarak görüyor.

Araştırmaya katılan Avrupalı bankalar, kriz öncesi döneme göre yavaş olmakla birlikte, hala organik büyümeyi öncelikli planları arasında görüyor. Asya merkezli bankaların da, Avrupa'da olduğu gibi, sıkı düzenlemeler ve para politikalarının etkisine karşın, organik büyüme konusunda güçlü sinyaller verdiği belirtiliyor.

Araştırmaya katılan bankaların, birleşme ve satın alma işlemlerine ağırlık vermelerindeki nedenler ise; yüzde 71 pazar paylarını konsolide etmek, yüzde 65 müşteri tabanlarını genişletmek, yüzde 42'si ise yeni iş kollarına girmek.

Araştırmaya katılan ekiplerin yüzde 80'i önümüzdeki 3 yıl içerisinde alım yapmayı, yüzde 68'i ise satış yapmayı planladığını belirtiyor.

Katılımcıların sadece yüzde 10'u, inorganik büyüme gerçekleştireceklerini belirtiyor.

Araştırmaya katılan kurumsal gelişim ekipleri, fintech'in bankaların büyüme stratejileri üzerinde büyük bir etkisi olacağına inanıyor.

Kurumsal gelişim ekipleri mevzuat değişiklikleri, ödeme sistemleri ve değerleme yetenekleri gibi konularda uzmanlaşarak gelişiyor. (Fotoğraflı) - İstanbul

Kaynak: DHA