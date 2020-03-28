Rapor: İranlı iki diplomat Şişli'deki Mesut Mevlevi Vardanjani cinayetinde rol aldı
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İstanbul, İran, Dünya

Rapor: İranlı iki diplomat Şişli'deki Mesut Mevlevi Vardanjani cinayetinde rol aldı

İstanbul'da 14 Kasım'da öldürülen İranlı rejim muhalifi Mesut Mevlevi Vardanjani cinayetinde İran'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda görevli iki diplomatın (istihbaratçı) azmettirici rol üstlendiği iddia edildi

28.03.2020 16:14 | Son Güncelleme: 28.03.2020 16:14
Rapor: İranlı iki diplomat Şişli'deki Mesut Mevlevi Vardanjani cinayetinde rol aldı

"İstanbul'da 14 Kasım'da öldürülen İranlı rejim muhalifi Mesut Mevlevi Vardanjani cinayetinde İran'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda görevli iki diplomat (istihbaratçı) azmettirici rol üstlendi"

Bu ifadeler, Reuters'a açıklama yapan iki üst düzey Türk yetkiliye ait. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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