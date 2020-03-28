Rapor: İranlı iki diplomat Şişli'deki Mesut Mevlevi Vardanjani cinayetinde rol aldı
İstanbul'da 14 Kasım'da öldürülen İranlı rejim muhalifi Mesut Mevlevi Vardanjani cinayetinde İran'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda görevli iki diplomatın (istihbaratçı) azmettirici rol üstlendiği iddia edildi
28.03.2020 16:14 | Son Güncelleme: 28.03.2020 16:14
"İstanbul'da 14 Kasım'da öldürülen İranlı rejim muhalifi Mesut Mevlevi Vardanjani cinayetinde İran'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda görevli iki diplomat (istihbaratçı) azmettirici rol üstlendi"
Bu ifadeler, Reuters'a açıklama yapan iki üst düzey Türk yetkiliye ait. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com