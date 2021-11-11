Rapor: İran silahları, Yemen'den Somali'ye yasa dışı yollarla kaçırılıyor
İran'dan tedarik edilen ve Yemen'deki iç savaşta Husilere gönderilen küçük ve hafif silahların, yasa dışı yollarla Somali'ye kaçırıldığı iddia edildi.
İran'dan tedarik edilen ve Yemen'deki iç savaşta Husilere gönderilen küçük ve hafif silahların, yasa dışı yollarla Somali'ye kaçırıldığı iddia edildi.
Uluslararası Organize Suçlara Karşı Küresel Girişimin raporunda, İran silahlarının Yemen'den Somali'ye Putland bölgesinden sokulduğu savunuldu.
Raporda, "Küresel Girişim, 8 ay boyunca Somali'nin 13 bölgesinde 400'ün üzerinde kayıt dışı silah belgeledi. Bunlar Yemen'deki çatışmanın Somali'ye yayılmasının parmak izi olarak duruyor." ifadelerine yer verildi.
Raporda, ilk kez İran-Yemen silah ticaretinden kaynaklanan silahların Somali'ye kaçırıldığı tespit edildiği öne sürüldü.
Silahların çoğunluğunun, geçmişte farklı dönemlerde silah ticaretinin yapıldığı Putland bölgesinde yapıldığı kaydedildi.