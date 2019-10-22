Rapor: Irak'ta göstericilerin çoğu kafalarından ve göğüslerinden vuruldu

22.10.2019 17:28

Irak'ta patlak veren hükümet karşıtı gösterilere 149 sivil güvenlik güçlerinin orantısız güç ve gerçek mermi kullanması nedeniyle hayatını kaybetti.



Irak hükümeti tarafından oluşturulan inceleme komitesi tarafından hazırlanan ve Reuters haber ajansının ulaştığı raporda, can kayıplarının yüzde 70'inden fazlasının başa ve göğüse isabet eden mermilerden kaynaklandığı vurgulandı. Euronews.com'da Görüntüle