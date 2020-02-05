Rapor: Dünyada gazeteciler için en tehlikeli ülke Meksika

05.02.2020 11:09 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:09

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (UGF) yayımladığı bir raporda, geçen yıl dünyada 3'ü kadın 49 gazeteci ve medya çalışanının öldürüldüğünü açıkladı.



Rapora göre, geçtiğimiz sene 10 medya çalışanının öldürüldüğü Meksika, dünyada gazeteciler için en tehlikeli ülke olarak gösterildi. Euronews.com'da Görüntüle