Rapor: Dünyada gazeteciler için en tehlikeli ülke Meksika
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Rapor: Dünyada gazeteciler için en tehlikeli ülke Meksika

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (UGF) yayımladığı bir raporda, geçen yıl dünyada 49 gazeteci ve medya çalışanının öldürüldüğünü açıkladı.

05.02.2020 11:09 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:09
Rapor: Dünyada gazeteciler için en tehlikeli ülke Meksika

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (UGF) yayımladığı bir raporda, geçen yıl dünyada 3'ü kadın 49 gazeteci ve medya çalışanının öldürüldüğünü açıkladı.


Rapora göre, geçtiğimiz sene 10 medya çalışanının öldürüldüğü , dünyada gazeteciler için en tehlikeli ülke olarak gösterildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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