Rapor: Covid-19 nedeniyle Çin karşıtlığı artacak, savaş dahil en kötü senaryoya hazır olun

Çin, salgın yüzünden dünyada Pekin karşıtlığının en yüksek seviyeye çıktığı korkusunu taşıyor

Çin'de hazırlanan bir hizmet içi rapor, Covid-19 salgını yüzünden, küresel anlamda bu ülkeye karşı olumsuz düşüncelerin en yüksek seviyeye çıktığını ve Pekin'in ABD ile ilişkilerde ciddi bir cepheleşme yaşayacağı korkusu taşıdığını ortaya koydu.

Raporla ilgili bilgisi olan ve Reuters'e konuşan bir yetkiliye göre, geçen ay Pekin yönetimine iletildiği belirtilen bu iç yazışmada, 1989 Tiananmen Meydanı Olaylarından bu yana dünyada Pekin karşıtı görüşlerin en yüksek seviyeye çıktığı endişesi paylaşıldı. Euronews.com'da Görüntüle