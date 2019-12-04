Rapor: Avrupa 2030 iklim ve yenilenebilir enerji hedeflerine ulaşamayabilir
Haberler » Dünya » Rapor: Avrupa 2030 iklim ve yenilenebilir enerji hedeflerine ulaşamayabilir - Haberler

Rapor: Avrupa 2030 iklim ve yenilenebilir enerji hedeflerine ulaşamayabilir

Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) tarafından yayınlanan çevre raporunda, Avrupa'nın benzersiz bir ölçek ve aciliyette çevresel zorluklarla karşı karşıya olduğu belirtildi. Rapora göre Avrupa 2030 iklim ve enerji hedeflerini tutturamayabilir.

04.12.2019 15:43 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:43
Rapor: Avrupa 2030 iklim ve yenilenebilir enerji hedeflerine ulaşamayabilir

Çevre Ajansı (AÇA) tarafından yayınlanan çevre raporunda, Avrupa'nın benzersiz bir ölçek ve aciliyette çevresel zorluklarla karşı karşıya olduğu belirtildi.


Rapora göre Avrupa 2030 iklim ve enerji hedeflerini tutturamayabilir. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler