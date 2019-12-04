Rapor: Avrupa 2030 iklim ve yenilenebilir enerji hedeflerine ulaşamayabilir

04.12.2019 15:43 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:43

Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) tarafından yayınlanan çevre raporunda, Avrupa'nın benzersiz bir ölçek ve aciliyette çevresel zorluklarla karşı karşıya olduğu belirtildi.



Rapora göre Avrupa 2030 iklim ve enerji hedeflerini tutturamayabilir. Euronews.com'da Görüntüle