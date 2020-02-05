Rapor: ABD'den sınır dışı edilen El Salvadorlu göçmenler öldürülme tehlikesiyle karşılaşıyor
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Rapor: ABD'den sınır dışı edilen El Salvadorlu göçmenler öldürülme tehlikesiyle karşılaşıyor

İnsan Hakları İzleme Örgütü, ABD’den ülkelerine sınır dışı edilen El Salvadorlu göçmenlerin öldürülme ve tecavüze uğrama tehlikesiyle karşılaştıkları uyarısında bulundu.

05.02.2020 20:39 | Son Güncelleme: 05.02.2020 20:39
Rapor: ABD'den sınır dışı edilen El Salvadorlu göçmenler öldürülme tehlikesiyle karşılaşıyor

, 'nden ülkelerine sınır dışı edilen El Salvadorlu göçmenlerin öldürülme ve tecavüze uğrama tehlikesiyle karşılaştıkları uyarısında bulundu.


Örgüt, El Salvador ile ilgili "tehlikeli sınır dışı" adlı bir rapor yayınladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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