Rapid Wien - Molde Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Maç şifresiz mi yayınlanacak?
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Rapid Wien - Molde Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Maç şifresiz mi yayınlanacak?

10.12.2020 10:27 | Son Güncelleme: 10.12.2020 10:31
Rapid Wien - Molde Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Maç şifresiz mi yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi grupların 6. maçları bugün başlıyor. Birbirinden güzel maçlara sahne olacak Avrupa Ligi'nde bugün yapılacak maçların sonucunda üst tura çıkanlar belli olacak. Peki Rapid Wien - Molde Avrupa Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Maç şifresiz mi?

Avrupa Ligi grup maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün 24 maç oynanacak. Harika karşılaşmalara sahne alacak maçlardan birisi de Rapid Wien - Molde maçıdır. Peki Rapid Wien - Molde maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak? Tüm detaylar kısaca haberimizde.

RAPİD WİEN - MOLDE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Rapid Wien - Molde maçı 10 Aralık 2020 Perşembe günü (bu akşam) saat 20:55 'de başlayacaktır.

RAPİD WİEN - MOLDE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Rapid Wien - Molde maçını Bein Sports Max 2 Digiturk 82, Kablo TV 237 kanallarıından izleyebilirsiniz.

RAPİD WİEN - MOLDE MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Allianz Stadyumu, Wien'da oynanacak.

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