Rapid Wien - Arsenal UEFA Avrupa Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Şifresiz mi?

2020-2021 sezonu UEFA Avrupa Ligi grup maçları heyecanı başladı. Bugün birbirinden güzel maçlar oynanacak. Peki Rapid Wien - Arsenal maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda başlayacak? Maç hakkında kısaca bilgiler sizlerle...

UEFA Avrupa Ligi grup maçları başladı. Bugün toplamda 24 maç oynanacak. Bu maçlardan birisi de Rapid Wien - Arsenal arasındaki maçtır. Peki Rapid Wien - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak?

RAPİD WİEN - ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Rapid Wien - Arsenal UEFA Avrupa Ligi grup maçı 22 Ekim 2020 Perşembe bu akşam saat 19:55 'de başlayacaktır.

RAPİD WİEN - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Rapid Wien - Arsenal maçını Bein Sports beIN Connect kanalından izleyebilirsiniz. Ayrıca maç CBC Sport , Azerspace 46E kanallarında da yayınlanacaktır.

RAPİD WİEN - ARSENAL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Allianz Stadyumu, Wien'da oynanacak.