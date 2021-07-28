Raphaël Varane: Gerçek Bir Real Madrid Efsanesi
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Raphaël Varane: Gerçek Bir Real Madrid Efsanesi

Dugout - Haberler | Spor

Raphaël Varane, Real Madrid forması ile on sezon ter döktü. Defans oyuncusu 2011'de gelişinden bu yana 4 Şampiyonlar Ligi, 4 Kulüpler Dünya Kupası, 3 Avrupa Süper Kupası, 3 LaLiga şampiyonluğu, 1 Kral Kupası ve 3 İspanya Süper Kupası ile toplam 18 kupa kaldırdı.

Raphaël Varane, Real Madrid forması ile on sezon ter döktü. Defans oyuncusu 2011'de gelişinden bu yana 4 Şampiyonlar Ligi, 4 Kulüpler Dünya Kupası, 3 Avrupa Süper Kupası, 3 LaLiga şampiyonluğu, 1 Kral Kupası ve 3 İspanya Süper Kupası ile toplam 18 kupa kaldırdı.

Raphaël Varane: Gerçek Bir Real Madrid Efsanesi

Kaynak: Dugout

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