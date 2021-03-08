ANKARA Rapçilerden Kadınlar Gününe özel şarkı ve klip

Rapçilerden Kadınlar Gününe özel şarkı ve klip

TÜRKİYE'nin önde gelen rap şarkıcılarından Yener Çevik, Heja, Kamufle, Xir ve Eko Fresh, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel şarkı hazırladı.

5 rapçi, 'Bir Kez Olsun Ses Ver' adlı şarkıda kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığın insanlık ve çağ dışı bir muamele olduğunu vurgularken, buna karşı her kesimin sesini yükseltmesi çağrısında bulundu. Şarkıda, 'Şiddetin dini, dili, ırkı yok. Sessiz kalmasın kimse bu işin sonu yok.' 'Korkma ses et. Erkek kadın değil insan önce herkes.' 'Bu dava cinsiyet değil tamamen insaniyet!' mesajlarına yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı