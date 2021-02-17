Son dakika! Rapçi Pablo Hasel'in tutuklanmasına karşı binlerce kişi sokağa döküldü
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Son dakika! Rapçi Pablo Hasel'in tutuklanmasına karşı binlerce kişi sokağa döküldü

17.02.2021 11:27 | Son Güncelleme: 17.02.2021 11:47
Son dakika! Rapçi Pablo Hasel'in tutuklanmasına karşı binlerce kişi sokağa döküldü

Gelen son dakika haberlerine göre İspanya'da rap sanatçısı Pablo Hasel'in sosyal medyadan attığı mesajlarla devlete ve Kraliyet Ailesi'ne hakaret suçlarından hüküm giymesinin ardından hapse gönderilmesi Katalonya ve Valensiya bölgelerinde protesto edildi.

 İspanya'da rap sanatçısı Pablo Hasel'in sosyal medyadan attığı mesajlarla devlete ve Kraliyet Ailesi'ne hakaret suçlarından hüküm giymesinin ardından hapse gönderilmesi Katalonya ve Valensiya bölgelerinde protesto edildi.

İspanya'daki Kral 6'ıncı Felipe ve babası Juan Carlos hakkındaki söylemleri ve terörist gruplarını övdüğü gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılan rap sanatçısı Pablo Hasel operasyonla yakalandı.Hasel, bir grup destekçileriyle birlikte Katalonya Özerk Bölgesi'ndeki bir üniversiteye sığınmıştı. Rap sanatçısı Hasel'in hapse gönderilmesinin ardından binlerce kişi Barselona'da sokaklara döküldü.

"PABLO HASEL'E ÖZGÜRLÜK" SLOGANLARI

Barselona'nın yanı sıra, Katalonya Özerk Bölgesi'nin büyük kentlerinde ve Valensiya'da binlerce kişi sokaklarda "Pablo Hasel'e özgürlük" sloganları attı. Protestocuların eylem sırasında çöp bidonlarını ateşe verirken, polis karakolları şişe ve taş yağmuruna tutuldu. Zaman zaman polisle çatışan eylemciler, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle dağıtıldı. Öte yandan, bir çok sanatçı, gazeteci ve aydının imzasıyla yayımlanan bir manifestoda da Hasel'in tutuklanması eleştirildi.


Son dakika! Rapçi Pablo Hasel'in tutuklanmasına karşı binlerce kişi sokağa döküldü
Son dakika! Rapçi Pablo Hasel'in tutuklanmasına karşı binlerce kişi sokağa döküldü
Son dakika! Rapçi Pablo Hasel'in tutuklanmasına karşı binlerce kişi sokağa döküldü
Son dakika! Rapçi Pablo Hasel'in tutuklanmasına karşı binlerce kişi sokağa döküldü
Son dakika! Rapçi Pablo Hasel'in tutuklanmasına karşı binlerce kişi sokağa döküldü
Son dakika! Rapçi Pablo Hasel'in tutuklanmasına karşı binlerce kişi sokağa döküldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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