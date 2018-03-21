Rapalaya Yakalanarak Ölümle Pençeleşen Martıların Yardımına Dalgıçlar Yetişti

Mersin'de balıkçılar tarafından olta olarak kullanılan sahte balığın kancalarına takılarak denizde ölümle pençeleşen 2 martı, o sırada bölgeye spor amaçlı giden dalgıçlarca kurtarıldı.

Mersin'in Silifke ilçesindeki Boğsak sahilinde, spor amaçlı dalış yapmak için denize giren 2 dalgıç, suyun yüzeyinde 2 martının çaresizce çırpınışını gördü. Tekneyle hayvanların bulunduğu yere yanaşan amatör dalgıçlar, martıların, balıkçılar tarafından deniz yüzeyinde unutulan ve rapala adı verilen sahte balığın kancalarına takılmış olduğunu fark etti. Rapalayı gerçek balık sanarak yemek isterken kancalarına takıldığı sanılan martılar, amatör dalgıçlar Mustafa Sivas ve Hamit Gündüzer tarafından titiz yürütülen çalışma sonrası kurtarıldı. Rapalanın kancalarından kurtarılan martılar, ait oldukları gökyüzüne uçarak gözden kayboldu.

Tüm olup biteni cep telefonu ile görüntüleyen dalgıçlardan Mustafa Sivas, balıkçıların büyük balıkları avlamada kullandıkları rapalaları, normalde işleri bittikten sonra toplamaları gerektiğini belirterek, "Ancak maalesef bazıları böyle koparıp atıyor. Denize atılan bu rapalalar da onu gerçek balık sanan diğer hayvanlar ve kuşlar için tehlike oluşturuyor. İyi ki biz oradaydık, çünkü orası çok ıssız bir bölge. Biz görmeseydik, hayvanlar ölürdü" dedi. - MERSİN