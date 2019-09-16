Rap yaparak matematik öğretiyor

16.09.2019 13:00

Göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı Paris'in Seine-Saint-Denis banliyösünde matematik öğretmenliği yapan Fas kökenli Redouane Abassi gençlerin motivasyonunu artırmak için sınıfta matematik formüllerini Rap şarkı söyleyerek öğretiyor.



Jean-Vigo d'Epinay-sur-Seine kolejinde ders veren 32 yaşındaki Abassi, matematiği müzikle birleştirerek 11-16 yaş arasındaki öğrencilerine sayıları ve işlemleri bu şekilde sevdiriyor. "GTİ" veya "Great Teacher İssaba" olarak da bilinen Redouane Abassi sosyal paylaşım ağı Youtube'da binlerce kez izlenen videolarında Rap şarkıları söyleyerek Yunan filozofu ve matematikçi Pisagor'a da atıfta bulunuyor. Bu yöntem öğrencilerden büyük ilgi görüyor. Euronews.com'da Görüntüle