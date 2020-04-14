Rap ve kum sanatı ile 'evde kal' çağrısı ANNELİĞE ve Gebeliğe Destek Derneği Başkanı Yasin Bilgin'in gençlerin evde kalması için hazırladığı rap şarkıyı, rap müzik sanatçısı 'Sirhot' seslendirirken, Azerbaycanlı kum sanatçısı Novruz Ahmadov ise hazırlanan klipte kum ile müthiş görseller ortaya çıkararak mesajlar verdi.

ANNELİĞE ve Gebeliğe Destek Derneği Başkanı Yasin Bilgin'in gençlerin evde kalması için hazırladığı rap şarkıyı, rap müzik sanatçısı 'Sirhot' seslendirirken, Azerbaycanlı kum sanatçısı Novruz Ahmadov ise hazırlanan klipte kum ile müthiş görseller ortaya çıkararak mesajlar verdi.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım hemşiresi olarak görev yapan ve aynı zamanda Anneliğe ve Gebeliğe Destek Derneği Başkanı olan Yasin Bilgin, koronavirüs salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan 'Hayat eve sığar' çağrısı sonrası gençlere 'evde kal' çağrısı yapmak için harekete geçti. Rap müzik şarkıcı 'Sirhot' ile birlikte sözlerini hazırladıkları şarkıya, Azerbaycanlı kum sanatçısı Novruz Ahmadov'un desteği ile klip çekildi. Sirhot, 'Yaşama Direndik' şarkısını seslendirirken, Ahmadov ise kum ile müthiş görseller ortaya çıkararak, mesajlar verdi. Klip sosyal medyada yayınlanırken, beğeni topladı.Yasin Bilgin yaptığı açıklamada, "Bugün tüm dünyanın tek gündemi Covid-19. Bizler de bu probleme kayıtsız kalamazdık, bu süreçte en önemli görev genç kesime düşüyor ve bizler de onların sesi olmak istedik. Özellikle sosyal konulara en iyi anlatan müzik Türkçe rap olduğu için bu şekilde mesajlarımızı daha iyi verebildiğimizi düşünüyorum.ö dedi.

Gençlere evde kalmaları çağrısında bulunan Yasin Bilgin, "Okullar kapandı, hayat durdu ve insanlardaki belirsizlik artarak devam ederken aklıma böyle bir fikir geldi. Türkçe rap üstadı Sirhot'tan bu sosyal sorumluluk projemize katkı vermesini talep ettim. Eline bir taslak gelirse memnuniyetle destek vereceğini söyledi ve sürecimiz başladı. Daha önce hiç deneyimim olmamasına rağmen şarkı sözü yazmaya başladım. Sağ olsun Sirhot ustalığını konuşturarak son halini verdi. Sözleri tamamlanan ve kaydı alınan şarkımıza Azerbaycan'ın sayılı kum sanatçılarından Novruz Ahmadov'un katkısıyla klip çektikö diye konuştu.

Kaynak: DHA