Rap sanatçısı Suzi'den yeni bir single geldi
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Rap sanatçısı Suzi'den yeni bir single geldi

Almanya Münih'te doğup büyüyen Suzi, geçtiğimiz yılın temmuz ayında söz ve müziği Emre Şakar'a ait "Sen Dolu" adlı çalışmayla dinleyici ile buluştu

26.02.2020 13:41 | Son Güncelleme: 26.02.2020 13:41
Rap sanatçısı Suzi'den yeni bir single geldi

19 şubat'ta& ; yeni single çalışmasını yayınlayan Suzi'nin Kafa Anders (Başka Kafa) adlı yarı Türkçeyarı şarkısının da söz ve müziği yine 'Derdim Olsun', 'Dolunay' gibi rakamsal anlamda yüzlerce milyon dinlenmiş besteleri olan Emre Şakar imzası taşıyor. Düzenleme ise; OpirusMüziğe ait.

Kafa Anders (Başka Kafa) anlamında ki sözlerin olma sebebi ise şarkının bir bölümünün de Almanca olması. Yeteneğini kısa sürede daha da fazla göreceğiniz Suzi, 2020 yılı içerisinde 4 farklı projeye daha imza atacak.& ;

Kaynak: Snob Magazin

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