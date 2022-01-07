Rap sanatçısı Bükre Sena Sait, "Unicorn" eserini dinleyicilerle buluşturacak

Rap sanatçısı Bükre Sena Sait, kendi yazdığı ve yorumladığı parçası "Unicorn"a Forbes Köşkü'nde klip çekti.

Sanatçı Bükre Sena Sait, hazırladığı parçayla Ünlü "2Pac" lakaplı, Tupac Shakur adıyla bilinen rap sanatçısı Lesane Parish Crooks'u anarken, yeni klibi için ayrıca Buca'daki Hancı çiftliğinde de at üzerinde çekimler gerçekleştirdi.

"Unicorn" eseri ile Sait, Türk rap kültürüne yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor. Eser, çekildiği mekanlar ve dramatik yazı-oyunculuğu sonucunda seyircileri ve dinleyicileri 'neo-ground' kavramıyla tanıştırıyor.

AA / Aişe Hümeyra Bulovalı - Son Dakika Haberleri

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