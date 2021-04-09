Rap partisi 75 bin liraya mal oldu
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Rap partisi 75 bin liraya mal oldu

İhlas Haber Ajansı / EKREM KESER - Haberler | 3. Sayfa

Rap partisi 75 bin liraya mal oldu Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kaçak rap partisi düzenlediği tespit edilen işletmeye baskın düzenlendi.

Rap partisi 75 bin liraya mal oldu

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kaçak rap partisi düzenlediği tespit edilen işletmeye baskın düzenlendi. Baskında işletmeye ve partide eğlenen kişilere ceza yağdı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği Ekipleri barlar sokağında bir işletmenin kaçak şekilde rap partisi düzenlediğine yönelik bir ihbarı değerlendirdi. Yapılan baskında içeride bulunan 72 kişiye Covid-19 tedbirlerine aykırı hareketten 64 bin 800 TL, işletmeye ise 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanununun 282 maddesini ihlal ettiğinden dolayı toplamda 10 bin 407 TL ceza kesildi.

Rap partisi 75 bin liraya mal oldu
Rap partisi 75 bin liraya mal oldu
Rap partisi 75 bin liraya mal oldu
Rap partisi 75 bin liraya mal oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EKREM KESER

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