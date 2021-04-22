Rap müziğin kalbi Bağcılar'da atacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Rap müziğin kalbi Bağcılar'da atacak

Rap müziğin kalbi Bağcılar'da atacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, rap müziğin son zamanlardaki revaçtaki isimleri Vahap Canbay (Canbay) ile Umut Bolat'ı (Wolker) makamında ağırladı.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, rap müziğin son zamanlardaki revaçtaki isimleri Vahap Canbay (Canbay) ile Umut Bolat'ı (Wolker) makamında ağırladı. Genç müzisyenlerle geleceğe dönük projeleri hakkında konuşan Çağırıcı, yeni hizmet binasında kurulacak stüdyoda müzik çalışmalarını yapabileceklerini söyledi.

Rap dünyasının tanınan isimlerinden Canbay Wolker grubunun solistleri Vahap Canbay ve Umut Bolat, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'yı ziyaret etti. Çağırıcı, makamında konuk ettiği ünlü ikiliyle Türk rap müziğinin durumu ve yeni projeleri hakkında sohbet etti. Yeni hizmet binasında yapımına başladıkları stüdyonun yakın zamanda hizmete gireceğini söyleyen Çağırıcı, Wolker ve Canbay'ı istedikleri zaman bu stüdyoda çalışmaya ve müzik üretmeye davet etti. Her zaman gençlerin yanında olduklarını söyleyen Çağırıcı, "Bağcılar'dan çıkıp ulusal çapta üne kavuşan iki hemşehrimizi ağırlamaktan çok mutlu olduk. Gençlerin ilgi duydukları alanlarda başarılı olmaları bizi mutlu ediyor" dedi.

Burada çalışmalar yapacağız

Kendilerine gösterilen ilgiden memnun kaldıklarını söyleyen Canbay, "Güzel bir ziyaret oldu. Sohbetimizde geleceğe dönük projelerle ilgili konuştuk. Burada kapsamlı bir stüdyo açılacak. Müzik içerikli de olacağı için belki biz de burada çalışmalarımızı yapacağız. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Canbay ve Wolker, görüşmeden sonra yeni hizmet binasını gezdi. - İSTANBUL

Rap müziğin kalbi Bağcılar'da atacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

'Allah'ım sana geliyorum' diye bağıran müzik öğretmeni saatler sonra ölü bulundu
"Allah'ım sana geliyorum" diye bağıran müzik öğretmeni saatler sonra ölü bulundu
Uykusunda yangına yakalanan şahıs, kaçmak isterken hayatını kaybetti
Uykusunda yangına yakalanan şahıs, kaçmak isterken hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Devlet Bahçeli Vladimir Putin Yıldırım Akbulut
Magazin Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım Mustafa Üstündağ
Spor Yılmaz Vural Gökhan Gönül Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Rap müziğin kalbi Bağcılar'da atacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 14:40:06. #1.15#

title