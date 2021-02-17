Rangers, Türk dijital para platformu Bitci Teknoloji ile iş birliği anlaşması imzaladı

İskoçya Birinci Futbol Ligi ekibi Rangers, Türk dijital para platformu Bitci Teknoloji ile sponsorluk ve iş birliği anlaşması imzaladı.

İskoçya Birinci Futbol Ligi ekibi Rangers, Türk dijital para platformu Bitci Teknoloji ile sponsorluk ve iş birliği anlaşması imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Bitci firması ile ortaklaşa Rangers Taraftar Token'ları üretileceği belirtildi.

Rangers formalarının şort kısmında da 2022-2023 sezonu sonuna kadar "Bitci.com" markasının yer alacağı kaydedildi.

Rangers Kulübü Pazarlama Direktörü James Bisgrove, heyecan verici bir anlaşma yaptıklarını ifade ederek, "Ticari gelirlerimizin devam eden büyümesi üzerinde anında ve olumlu bir etkisi olacak." değerlendirmesini yaptı.

Bitci Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Çağdaş Çağlar ise İskoç kulübüyle ortak proje geliştirmekten mutluluk duyduğunu aktararak, "Blockchain teknolojilerinin yakın gelecekte spor endüstrisinin önemli bir parçası olacağına inanıyoruz. Bugün bu trendin önemini görebilen spor kulüpleri, gelecekte büyük avantaj elde edecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya