Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard'dan "evde kal" çağrısı
Liverpool'un efsane oyuncusu ve İskoçya Birinci Futbol Ligi (Premiership) ekibi Rangers'ın teknik direktörü Steven Gerrard, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle "evde kal" çağrısı yaptı.
23.03.2020 17:02 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:02
Liverpool'un efsane oyuncusu ve İskoçya Birinci Futbol Ligi (Premiership) ekibi Rangers'ın teknik direktörü Steven Gerrard, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle "evde kal" çağrısı yaptı.
Instagram hesabından paylaşım yapan İngiliz teknik adam, "Lütfen evde kalın ve sağlık çalışanlarına yardım edin. Kilit işlerde çalışanlara verebileceğimiz en büyük destek evde kalmak olacak. Böylece harika işler çıkamaya devam edebilecekler." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA