Rangers'tan ayrılan Steven Gerrard, Aston Villa'yı çalıştıracak - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Rangers'tan ayrılan Steven Gerrard, Aston Villa'yı çalıştıracak

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor
Rangers'tan ayrılan Steven Gerrard, Aston Villa'yı çalıştıracak

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın yeni teknik direktörü, Rangers'ı çalıştıran Steven Gerrard oldu.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın yeni teknik direktörü, Rangers'ı çalıştıran Steven Gerrard oldu.

Kulüplerden yapılan ortak açıklamaya göre, İskoçya temsilcisi Rangers'tan ayrılan Gerrard, Aston Villa ile sözleşme imzaladı.

İngiltere basınına göre, ligde 10 puanla 16. sırada yer alan Aston Villa, kariyerinde ilk kez Premier Lig takımı çalıştıracak Gerrard ile 3,5 sezonluğuna anlaştı.

Futbolcu kökenli 41 yaşındaki teknik adam, Rangers'ı çalıştırdığı 3,5 sezon boyunca önemli başarılara imza attı. Celtic'in 9 yıl üst üste şampiyonluğa ulaştığı ligde Rangers, 2020-21 sezonunu namağlup zirvede tamamladı.

Bu sezon da başarılı performansını sürdüren Rangers, 13 haftası tamamlanan ligde 30 puanla lider konumda bulunuyor.

Aston Villa, ligde üst üste 5 maç kaybetmesinin ardından İngiliz teknik direktör Dean Smith'in görevine geçen hafta son vermişti.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor Haberleri
Steven Gerrard, Premier Lig'e geri döndü ama efsanesi olduğu Liverpool'a değil

Steven Gerrard, Premier Lig'e geri döndü ama efsanesi olduğu Liverpool'a değil

 Yeni bir dünya devi doğuyor! İşte Newcastle United'ın çılgın transfer listesi

Yeni bir dünya devi doğuyor! İşte Newcastle United'ın çılgın transfer listesi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title