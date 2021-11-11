Rangers'tan ayrılan Steven Gerrard, Aston Villa'yı çalıştıracak

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın yeni teknik direktörü, Rangers'ı çalıştıran Steven Gerrard oldu.

Kulüplerden yapılan ortak açıklamaya göre, İskoçya temsilcisi Rangers'tan ayrılan Gerrard, Aston Villa ile sözleşme imzaladı.

İngiltere basınına göre, ligde 10 puanla 16. sırada yer alan Aston Villa, kariyerinde ilk kez Premier Lig takımı çalıştıracak Gerrard ile 3,5 sezonluğuna anlaştı.

Futbolcu kökenli 41 yaşındaki teknik adam, Rangers'ı çalıştırdığı 3,5 sezon boyunca önemli başarılara imza attı. Celtic'in 9 yıl üst üste şampiyonluğa ulaştığı ligde Rangers, 2020-21 sezonunu namağlup zirvede tamamladı.

Bu sezon da başarılı performansını sürdüren Rangers, 13 haftası tamamlanan ligde 30 puanla lider konumda bulunuyor.

Aston Villa, ligde üst üste 5 maç kaybetmesinin ardından İngiliz teknik direktör Dean Smith'in görevine geçen hafta son vermişti.

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