Rangers'ta koronavirüs ihlali yapan oyunculara 6 maç ceza

İskoçya 1. Futbol Ligi (Premiership) ekiplerinden Rangers'ın 5 oyuncusuna, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 6 maç men cezası verildi.

İskoçya 1. Futbol Ligi (Premiership) ekiplerinden Rangers'ın 5 oyuncusuna, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 6 maç men cezası verildi.

İskoçya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Rangers takımının oyuncuları Bongani Zungu, Nathan Patterson, Calvin Bassey, Dapo Mebude ve Brian Kinnear'ın Kovid-19 ihlali yaptıkları gerekçesiyle haklarında açılan soruşturmanın sonuçlandığı belirtildi.

Suçlu bulunan 5 oyuncunun her birine, 6 maç men cezası verildi. Futbolcular, 4 maçlık men cezalarını ilk çıkacakları karşılaşmadan itibaren çekecek. Kalan 2 maçlık cezalarını ise sezon sonuna kadar tamamlamaları gerekecek.

Söz konusu oyuncular, şubat ayında polis baskını yapılan bir partide maskesiz olarak yakalanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu