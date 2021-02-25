Rangers - Antwerp maçı ne zaman saat kaçta? Rangers - Antwerp hangi kanalda? Rangers - Antwerp maçı şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi'inde futbol heyecanı tüm hızıyla devam ederken sporseverler Rangers - Antwerp maçı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Rangers - Antwerp maçı hangi kanalda? Rangers - Antwerp maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Rangers - Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi'nde futbol büyük önem taşıyan maçta Rangers - Antwerp maçı ile karşı karşıya gelecek. Peki, Rangers - Antwerp maçı ne zaman, saat kaçta? Rangers - Antwerp maçı hangi kanalda, hakemi kim? Rangers - Antwerp maçı şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar

RANGERS - ANTWERP MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Rangers - Antwerp, UEFA Avrupa Ligi maçı 25 02 2021 Perşembe günü oynanacak. Maçın başlama saati 20.55

RANGERS - ANTWERP MAÇI HANGİ KANALDA?

Rangers - Antwerp maçı Bein Sports Max 2 kanalından yayınlanacak.

RANGERS - ANTWERP MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Rangers - Antwerp maçını izlemek için Bein Sports kullanıcısı olmalısınız.