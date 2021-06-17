Randevusuz aşı olunur mu?
Koronavirüs'le mücadele devam ederken Coivd aşısı hakkında detaylar merak ediliyor. Bu konuda merak edilen konuların başında " Biontech yan etkileri nelerdir? Randevusuz aşı olunur mu?" sorusu yer aldı. Peki, Randevusuz aşı olunur mu
Pandemi sürecinde aşılama hızla devam ederken konu hakkında detaylar merak edilmeye başlandı. Konu hakkında detaylar merak edilirken reandevusuz aşı olunur mu konusunu merak etti. İşte, detaylar.
RANDEVUSUZ AŞI OLUNUR MU?
Son dakika: Koronavirüsle mücadelede yeni bir döneme geçildi. Gün içinde randevu, gün içinde aşı uygulamasıyla artık vatandaşlar randevu aldıkları gün aşı olmaya gidebilecekler. Bakan Koca, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Randevu alın, aşınızı vakit kaybetmeden yapalım" sözlerine yer verdi.
YENİ UYGULAMAYA GEÇİLDİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün randevu istesem aşı ne zaman yapılır?" sorusuna yanıt vererek yeni bir uygulamaya geçildiğini duyurdu. Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Bugün randevu istesem aşım ne zaman yapılır? Gün içinde randevu, gün içinde aşı uygulamasını başlattık. Randevu alın, aşınızı vakit kaybetmeden yapalım" sözlerine yer verdi.