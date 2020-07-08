'Randevulu Sanal Sıra Sistemi' uygulaması pilot bölge olarak Kapıkule'de başlayacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca tırlar için oluşturulan 'Randevulu Sanal Sıra Sistemi' ilk olarak pilot bölge Kapıkule'de uygulanmaya başlayacak.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca tırlar için oluşturulan 'Randevulu Sanal Sıra Sistemi' ilk olarak pilot bölge Kapıkule'de uygulanmaya başlayacak.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tırlar için yeni kurduğu "Randevulu Sanal Sıra Sistemi" projesini Türkiye'de ilk olarak Edirne'de Kapıkule Gümrük Kapısı'nda uygulanmaya başlayacak.

Sistem sayesinde yurt dışına yük taşıyan tır sürücüleri, sınır kapısında sıranın kendilerine ne zaman geleceğini öğrenebilecek, böylece gümrük kapıları önünde bekleme yapmadan yurt dışına çıkış yapabilecek. Uygulamanın yaklaşık 10 gün içerisinde devreye girmesi bekleniyor.

Sistem nasıl işleyecek?

Şirketler de ihracat beyannamesini sistem üzerinden online dolduracak. Tır sürücüleri, cep telefonundan Bakanlığın web sitesine ulaşarak, sınırdan geçmek istedikleri tarihi ve saati girip randevulu sıra sistemiyle geçiş yapacak. LED panellerde sırası gelen ilan edilecek ve şoförün cep telefonuna da mesaj gönderilecek. Böylelikle, hem ihracatın hızlanması, hem de tır şoförlerinin yıllardır kanayan yarısı olan uzun bekleme sürelerinin en aza indirilmesi hedefleniyor. - EDİRNE

Kaynak: İHA