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"Randevulu Sanal Sıra Sistemi" ile sınır kapılarında bekleme süresi azalacak

Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, tırlar için oluşturulan "Randevulu Sanal Sıra Sistemi"nin test edildiği Kapıkule Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu.

24.07.2020 14:05 | Son Güncelleme: 24.07.2020 14:05

Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, tırlar için oluşturulan "Randevulu Sanal Sıra Sistemi"nin test edildiği Kapıkule Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu.

Yurt dışına yük taşıyan tır sürücülerinin, gümrük kapıları önünde bekleme yapmadan çıkışlarını sağlayacak "Randevulu Sanal Sıra Sistemi"nin pilot uygulaması Kapıkule Sınır Kapısı'nda hayata geçirildi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Batur, testleri süren sistemin işleyişini yerinde görmek için Kapıkule Sınır Kapısı'na geldi.

Batur, sınır kapısında Edirne Vali Yardımcısı Mehmet Polat, Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdür Vekili Savaş Malkoç, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü Haluk Cantekin, Gümrük ve Turizm İşletmeleri (GTİ) Kapıkule İşletme Müdürü Ertuğrul Irkıçatal ve diğer ilgililerce karşılandı.

Bölge Müdürü Ocak'dan sınır kapısındaki faaliyetler hakkında bilgi alan Batur, Kapıkule Sınır Kapısı'nda şubat ayında ele geçirilen rekor düzeydeki uyuşturucu operasyonunda görev alan personele başarı belgelerini verdi.

Gümrük sahasını gezen Batur, GTİ'ye ait tır parkına giderek "Randevulu Sanal Sıra Sistemi"nin işleyişini inceledi, tır sürücüleriyle sohbet etti.

36 saati bulan bekleme süresi 2-3 saate inecek

İncelemeleri sonrası AA muhabirine açıklama yapan Batur, "Randevulu Sanal Sıra Sistemi"nin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile beraber devreye alınan birçok önemli dijital modernizasyon projesinden biri olduğunu söyledi.

Sistemle, ticaret erbabının sınırlarda işlerini daha hızlı, kolay ve güvenilir yapmalarını sağlamayı amaçladıklarını belirten Batur, "Randevulu Sanal Sıra Sistemi'nde kuyruklarda beklemeksizin aracınızın, yükünüzün ve belgelerinizin sisteme önceden girişlerini yaparak hangi saat aralığında sınır kapısına geleceğinizi belirliyorsunuz ve çağrıldığınız anda da işlemlerinizi yapmak üzere burada tüm operasyonlarımız hazır oluyor." dedi.

Batur, geçmişte Kapıkule'de 36 saatleri bulan dışarıda bekleme süreleri olduğunu anımsattı.

Uygulamayla bu süreyi her şey dahil 2-3 saat aralığına indirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Batur, "Bu büyük bir kazanç olacak ticaret erbabı için. Bunu Kapıkule'de başlatmayı hedefliyoruz. Şu anda biz bir ön test sürecindeyiz. Bu test sürecini bir iki hafta içerisinde sağlıkla tamamlayacağız." diye konuştu.

Batur, Kapıkule'nin yapılan yenileme çalışmalarıyla modern bir görünüme kavuştuğunu bildirdi.

Tır sürücülerinin de bu durumdan son derece memnun olduklarını dile getirdiğini aktaran Batur, şunları kaydetti:

"Bildiğiniz gibi burada ciddi bir modernizasyon yapıldı. Araç trafiği bir düzene sokuldu. Kadrolar tamamen çağın, dönemin gerekliliklerine göre hizmet verecek şekilde organize edildi. Pandemi gibi çok sıkıntılı bir süreci dünyaya örnek olacak uygulamalarla Kapıkule de dahil olmak üzere hayata geçirdik. Temassız ticaret uyguladık. Bütün personelimiz özverisiyle, doğru önlemleri alarak ne kendini ne de buradaki ticaret erbabını ya da yolcuyu riske atmadan hizmetini verdi. Tabii ki üzerine yapmamız gereken şeylerimiz var. Bununla ilgili de projelerimizi bugün testini yaptığımız randevulu sanal sıra gibi yapmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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