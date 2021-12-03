Randevu sırası dolduğu için oğlu muayene edilmeyince doktoru darbetti  (2)

NEVŞEHİR (DHA) - 'GÖMLEĞİMDEN VE ATLETİMDEN ÇEKEREK BENİ DARP ETTİ'

Nevşehir Devlet Hastanesinde randevu sırası dolduğu için hasta yakını Ahmet C. tarafından darp edilen Dermatoloji Uzmanı Dr. Rıdvan Güneş, yaşadığı olayı anlattı. Hatanede çalışan sağlık personelleri de Başhekimlik binası önünde toplanarak, olayı protesto etti. Güneş, "Saat 09.30'da poliklinik hizmeti verdiğim bir sırada randevu ve sırası olmayan bir hasta tarafından darp edildim. Kapıdan izinsiz giren hasta 'Bir şey sorabilir miyim?' dedi. Ben de 'Buyurun sorabilirsin' dedim. 'Sıramız kapanmış' dedi. 'Evet bakabileceğim kadar hasta aldım, daha fazla hasta alamayacağım ama öğle sonrasında size yardımcı olabilirim' diye karşılık verdim. 'Bana bakacaksınız ben köyden geldim' dedi. 'Tamam bakacağım ama şu an 60 hastam var, onlar varken bakamam, randevunuz veya sıranız var mı?' dedim. 'Randevum da sıramda yok bana bakmak zorundasın' dedi. Ben de bu şekilde yardımcı olamayacağımı söyledim. Ona rağmen poliklinikten çıkmak istemedi ve muayene olmak istedi. Ben de bu şekilde yardımcı olamayacağımı, çıkması gerektiğini söyledim" ifadelerini kullandı.