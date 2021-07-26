Randevu almadan aşı yapılıyor mu? 182 randevu alma saatleri!
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Randevu almadan aşı yapılıyor mu? 182 randevu alma saatleri!

Randevu almadan aşı yapılıyor mu? 182 randevu alma saatleri!
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Günlük korona vaka sayısında yaşanan artış sonrası vatandaşlar tarafından aşılama araştırmaları hız kazandı. Dünya aşı tablosu! Randevu almadan aşı yapılıyor mu? 182 randevu alma saatleri!

Yurt genelinde koronavirüs aşı programında 65 milyon sınırına gelindi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3. doz aşı 50 yaş ve üzeri kişilere yapılacak. Randevu almadan aşı yapılıyor mu? 182 randevu alma saatleri!

RANDEVU ALMADAN AŞI YAPILIYOR MU?

Sosyal Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) kayıtlı çalışanların Kovid-19 aşı programına dahil edilmesiyle randevu sisteminde yoğunluk yaşanmıştı ve böylelikle bazı merkezlerde sırası gelenlere randevusuz aşı yapılmaya başlanmıştı. Ancak konu hakkında Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. ''Randevusuz aşı başvuruları bizi biraz yavaşlatıyor. Yine de günde 1,5 Milyon dozu aşıyoruz. Randevu alarak işi hızlandıralım."

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