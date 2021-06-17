Randevu almadan aşı olunur mu? Randevusuz aşı yapılıyor mu?
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Randevu almadan aşı olunur mu? Randevusuz aşı yapılıyor mu?

Randevu almadan aşı olunur mu? Randevusuz aşı yapılıyor mu?
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Aşılamada hızlanma sonucu MHRS ve e-Nabız üzerinden aşı randevusu ekranı yavaşladı. Sistemdeki aksama nedeniyle randevu alamayan bazı vatandaşlar randevu almadan aşı olunur mu, randevusuz aşı yapılıyor mu gibi sorulara yanıt arıyor. Sistemdeki aksama düzelse de aşı randevusu için beklemek istemeyen vatandaşlar randevum olmadan aşı yaptırabilir miyim diye merak ediyor. Peki, Randevu almadan aşı olunur mu? Randevusuz aşı yapılıyor mu?

Aşılamada hızlanma sonucu MHRS ve e-Nabız üzerinden aşı randevusu ekranı yavaşladı. Sistemdeki aksama nedeniyle randevu alamayan bazı vatandaşlar randevu almadan aşı olunur mu, randevusuz aşı yapılıyor mu gibi sorulara yanıt arıyor. Sistemdeki aksama düzelse de aşı randevusu için beklemek istemeyen vatandaşlar randevum olmadan aşı yaptırabilir miyim diye merak ediyor. Peki, Randevu almadan aşı olunur mu? Randevusuz aşı yapılıyor mu? İşte detaylar haberimizde…

RANDEVUSUZ AŞI YAPILIYOR MU?

Geçtiğimiz günlerde Bakan Koca sosyal medya hesabından, aşı için randevusuz gelen hastaların geri gönderilmediğini, imkanlar dahilinde aşılarının yapıldığını beyan etmişti. Bunun üzerine sırası gelen vatandaşlar randevu almaksızın hastanelere akın etti. Aşılara talebin artması sebebiyle MHRS ve e-Nabız sistemlerinde sorun oluşmasından dolayı aşı hakkı olan herkese randevu gözetmeksizin aşı yapıldı.

RANDEVU ALMADAN AŞI OLUNUR MU?

MHRS ve e-Nabız sistemleri düzeldi fakat vatandaşlar hastanelere randevusuz gitmeye devam ediyor. Hastaneler, aşı talebiyle gelen vatandaşları geri çevirmiyor. Ancak aşı birimleri önünde oluşan yoğunluğa karşı maske ve mesafe kurallarına uyulması gerekiyor. Sağlık çalışanları, hastanelerde oluşan bu yoğunluğu önlemek adına randevu alınmasını tavsiye ediyor. Sistemdeki sorunun çözülmesinin yanı sıra, aynı gün aşı uygulaması ile vatandaşlar aynı gün için aşı randevusu alabiliyor.

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