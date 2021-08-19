Randers - Galatasaray maçının ardından - Fatih Terim (1)
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in açıklaması ARHUS - Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Danimarka temsilcisi Randers ile 1-1 berabere kaldı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in açıklaması ARHUS - Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Danimarka temsilcisi Randers ile 1-1 berabere kaldı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Karadağ